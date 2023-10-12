В Минске провели тренировку на случай появления бубонной чумы 12.10.2023, 18:46

Фотофакт.

Медики в Минске отработали тактику на случай обнаружения бубонной чумы, сообщил РНПЦ эпидемиологии и микробиологии. Республиканское учение проходило 11 октября.

В 10-ю городскую клиническую больницу Минска по направлению поликлиники с диагнозом «холецистит» поступил пациент. Он работает водителем-международником, накануне вернулся из командировки. При госпитализации в стационар симптомов инфекционных заболеваний у него не было, но утром мужчина проснулся с высокой температурой, головной и мышечной болью. Медики заподозрили бубонную форму чумы. Такой была легенда учения.

В учениях задействовали работников хирургического отделения стационара. Также пригласили эпидемиологов, специалистов главных управлений по здравоохранению облисполкомов.

В Минске это уже вторые учения за год. А в регионах такие тренировки проводят ежегодно. Регулярно отрабатывают действия на случай появления холеры, сибирской язвы, лихорадки Денге, Ласса, Марбург, Западного Нила.

От РНПЦ эпидемиологии и микробиологии в учениях принимали участие научные сотрудники лаборатории биобезопасности с коллекцией патогенных микроорганизмов. Они выступили с докладом «Особенности лабораторной диагностики чумы».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».