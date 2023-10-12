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В Верхнедвинском районе животновод отрубил голову соседской собаке

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  • 12.10.2023, 19:12
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В Верхнедвинском районе животновод отрубил голову соседской собаке

Он заявил, что собака мешала ему спать.

В Верхнедвинском районе мужчина обезглавил собаку соседа. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Витебского облисполкома.

В милицию обратился пенсионер, который сообщил, что во дворе дома он обнаружил свою собаку с отрубленной головой. Оперативники выяснили, что преступление совершил сосед потерпевшего. Накануне 48-летний животновод продолжительное время злоупотреблял спиртным. Ночью он проснулся от лая собаки и, разозлившись, взял топор, нож и отправился во двор к соседу. Сначала он оглушил животное, после чего обезглавил.

Мужчину задержали. В отношении него следователи возбудили уголовное дело за жестокое обращение с животными, повлекшее его гибель.

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