Журнал Charlie Hebdo жестко высмеял боевиков ХАМАС 12.10.2023, 19:52

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Карикатура.

Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo, известный своими карикатурами, жестко высмеял боевиков ХАМАС. Новую карикатуру журнал опубликовал в Twitter.

На карикатуре изображен представитель ХАМАС, который не может отмыть руки от крови, поскольку Израиль прекратил поставки воды и электроэнергии в сектор Газа.

«Израиль перекрыл воду сектору Газа. Как далеко зайдет варварство?» – говорится в подписи.

Накануне в секторе Газа прекратила работу единственная электростанция – иссякли запасы горючего. Израиль обеспечивал 60% потребностей анклава в электроэнергии. Тель-Авив намерен блокировать не только поставки воды и электроэнергии, но и, в частности, продовольствия.

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