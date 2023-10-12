Журнал Charlie Hebdo жестко высмеял боевиков ХАМАС
- 12.10.2023, 19:52
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Карикатура.
Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo, известный своими карикатурами, жестко высмеял боевиков ХАМАС. Новую карикатуру журнал опубликовал в Twitter.
На карикатуре изображен представитель ХАМАС, который не может отмыть руки от крови, поскольку Израиль прекратил поставки воды и электроэнергии в сектор Газа.
«Израиль перекрыл воду сектору Газа. Как далеко зайдет варварство?» – говорится в подписи.
Le dessin du jour, par #Foolz pic.twitter.com/BEtbOfPNFy— Charlie Hebdo (@Charlie_Hebdo_) October 11, 2023
Накануне в секторе Газа прекратила работу единственная электростанция – иссякли запасы горючего. Израиль обеспечивал 60% потребностей анклава в электроэнергии. Тель-Авив намерен блокировать не только поставки воды и электроэнергии, но и, в частности, продовольствия.