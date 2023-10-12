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В Бресте судят гражданку Украины

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  • 12.10.2023, 20:07
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В Бресте судят гражданку Украины
Екатерина Брюханова

За два видео с российской военной техникой.

Брестский областной суд начал рассматривать уголовное дело против гражданки Украины Екатерины Брюхановой. Девушку обвиняют в том, что она переслала в редакцию «Зеркала» два видео с российской военной техникой, пишут правозащитники.

Сообщается, что Брюханову задержали 25 июля 2023 года при прохождении границы. В ее телефоне силовики нашли два видео с передвижением российской техники под Минском, которые она 30 марта 2022 года отправила в редакцию «Зеркала».

Девушке предъявили обвинение по ч. 1 ст. 361−4 УК (Содействие экстремистской деятельности).

Прокурор Александр Батюшко запросил для нее 2,5 года колонии общего режима. Приговор завтра, 13 октября, огласит судья Андрей Сиз.

Екатерина Брюханова — гражданка Украины. Она родом из города Херсон. Девушка окончила в 2015 году университет в Китае, а в 2016-м переехала в Беларусь. Здесь она работала переводчиком с китайского. На данный момент Екатерине 29 лет.

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