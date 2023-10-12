Украинские бойцы ССО точными сбросами с дрона уничтожили группу оккупантов на Донецком направлении
- 12.10.2023, 20:19
Видео.
Воины 3-го отдельного полка ССО Украины с помощью дронов уничтожили группу оккупантов на Донецком направлении.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал «Бутусов плюс».
Спецназовцы обнаружили группу оккупантов, которая обустроила позиции между деревьями в лесопосадке. Операторам БПЛА несколькими меткими сбросами удалось отправить на дембель большую часть вражеских солдат.