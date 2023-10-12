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Белорусские мужчины стали чаще уходить в декрет

  • 12.10.2023, 20:24
Белорусские мужчины стали чаще уходить в декрет

Долгое время этот показатель не превышал 1%.

В Беларуси мужчины стали чаще уходить в декретный отпуск по уходу за ребенком. Новые данные статистики представитель Минтруда и соцзащиты озвучил во время пресс-конференции в «Белпрессцентре».

Так, по словам замглавы труда и социальной защиты Валерия Ковалькова, в Беларуси до 2% выросло количество отцов, которые уходят в декрет. Хотя довольно долгое время этот показатель не превышал 1%.

- Один отец из ста оставлял работу и уходил в декретный отпуск по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. А теперь на 1000 отцов будет 20 «декретников», - заметил чиновник.

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