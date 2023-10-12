закрыть
12 октября 2023, четверг, 22:02
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Видеофакт: бой за железную дорогу на Бахмут

  • 12.10.2023, 20:52
  • 3,350
Видеофакт: бой за железную дорогу на Бахмут

В бою участвовали воины 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ.

Бой за железную дорогу на Бахмут с участием воинов 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ.

Видео с поля боя от штурмовиков Галицкого взвода 1-й роты 2-го штурмового батальона опубликовано в телеграм-канале бригады, информирует Цензор.НЕТ.

«Местность простреливалась, укрепления были заняты российскими ВДВшниками, а «окофутбольщики эспаньолы» применяли дроны FPV.

Бойцы 2-го штурмового и 1-го механизированного батальонов бригады совершили высадку и с жесткими боями начали выбивать оккупантов с позиций вдоль железнодорожных путей», - говорится в сообщении.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Над Лукашенко стали сгущаться тучи
Над Лукашенко стали сгущаться тучи Валерий Карбалевич
Превратится ли пешка в ферзя
Превратится ли пешка в ферзя Владимир Пастухов
Мудрость за решеткой и в изгнании
Мудрость за решеткой и в изгнании Ирина Халип
Почему Беларусь должна стать членом НАТО?
Почему Беларусь должна стать членом НАТО? Дмитрий Бондаренко