Видеофакт: бой за железную дорогу на Бахмут 12.10.2023, 20:52

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В бою участвовали воины 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ.

Бой за железную дорогу на Бахмут с участием воинов 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ.

Видео с поля боя от штурмовиков Галицкого взвода 1-й роты 2-го штурмового батальона опубликовано в телеграм-канале бригады, информирует Цензор.НЕТ.

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«Местность простреливалась, укрепления были заняты российскими ВДВшниками, а «окофутбольщики эспаньолы» применяли дроны FPV.

Бойцы 2-го штурмового и 1-го механизированного батальонов бригады совершили высадку и с жесткими боями начали выбивать оккупантов с позиций вдоль железнодорожных путей», - говорится в сообщении.

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