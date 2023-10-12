Видеофакт: бой за железную дорогу на Бахмут
- 12.10.2023, 20:52
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В бою участвовали воины 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ.
Бой за железную дорогу на Бахмут с участием воинов 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ.
Видео с поля боя от штурмовиков Галицкого взвода 1-й роты 2-го штурмового батальона опубликовано в телеграм-канале бригады, информирует Цензор.НЕТ.
«Местность простреливалась, укрепления были заняты российскими ВДВшниками, а «окофутбольщики эспаньолы» применяли дроны FPV.
Бойцы 2-го штурмового и 1-го механизированного батальонов бригады совершили высадку и с жесткими боями начали выбивать оккупантов с позиций вдоль железнодорожных путей», - говорится в сообщении.