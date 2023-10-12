Как выглядит самая дорогая квартира в квартале для минчан в Смолевичах

Как выглядит самая дорогая квартира в квартале для минчан в Смолевичах4
- 12.10.2023, 21:04
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С гардеробной и посудомойкой.
Квартал для минчан в Смолевичах застраивают уже несколько лет. Он находится около местного водохранилища. Realt.by посмотрел, почем там продаются квартиры и как выглядит самая дорогая из них.
Квартиры без ремонта в этом квартале стартуют от 33 тысяч долларов, за 44 тысячи можно купить двушку с ремонтом. А вот самой дорогой квартирой оказалась эта двушка с метром больше тысячи долларов. Она находится на седьмом этаже девятиэтажной панельки 2020 года постройки. Адрес — Тихова, 3. Каждые 10−15 минут ходит маршрутка до станции метро «Борисовский тракт» 25 минут.
Так выглядит дом и двор.
Общая площадь квартиры — 61 «квадрат», жилая — 27. Кухня занимает 11 метров. Из техники в кухне есть посудомойка, варочная панель, холодильник и духовой шкаф.
Площадь жилых комнат — 12 и 15 «квадратов». Это спальня и детская комната. В спальне есть выход на лоджию. В детской два спальных места.
Санузел раздельный. В туалете есть небольшой умывальник. В ванной комнате установлена ванна, есть стиральная машина.
В квартире просторный коридор, его площадь — 14 «квадратов». Установлен шкаф-купе. Есть гардеробная.
Стоимость квартиры — 67 тысяч долларов (1098 долларов за «квадрат»).