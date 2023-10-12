Как выглядит самая дорогая квартира в квартале для минчан в Смолевичах 4 12.10.2023, 21:04

2,692

С гардеробной и посудомойкой.

Квартал для минчан в Смолевичах застраивают уже несколько лет. Он находится около местного водохранилища. Realt.by посмотрел, почем там продаются квартиры и как выглядит самая дорогая из них.

Квартиры без ремонта в этом квартале стартуют от 33 тысяч долларов, за 44 тысячи можно купить двушку с ремонтом. А вот самой дорогой квартирой оказалась эта двушка с метром больше тысячи долларов. Она находится на седьмом этаже девятиэтажной панельки 2020 года постройки. Адрес — Тихова, 3. Каждые 10−15 минут ходит маршрутка до станции метро «Борисовский тракт» 25 минут.

Так выглядит дом и двор.

Общая площадь квартиры — 61 «квадрат», жилая — 27. Кухня занимает 11 метров. Из техники в кухне есть посудомойка, варочная панель, холодильник и духовой шкаф.

Площадь жилых комнат — 12 и 15 «квадратов». Это спальня и детская комната. В спальне есть выход на лоджию. В детской два спальных места.

Санузел раздельный. В туалете есть небольшой умывальник. В ванной комнате установлена ванна, есть стиральная машина.

В квартире просторный коридор, его площадь — 14 «квадратов». Установлен шкаф-купе. Есть гардеробная.

Стоимость квартиры — 67 тысяч долларов (1098 долларов за «квадрат»).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».