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В Украине цифровизируют данные по поставкам вооружения

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  • 12.10.2023, 21:07
  • 1,172
В Украине цифровизируют данные по поставкам вооружения
Владимир Зеленский

Об этом заявил Зеленский.

Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине скоро переведут в цифровой формат все данные о поставках силам обороны.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на заявление в его вечернем обращении.

«Цифровизация даст четкое понимание, как обеспечиваются наши воины и где именно образуются дефициты и как они заполняются. В частности, для того чтобы мы могли показать каждому нашему партнеру информацию о каждой поставленной единице оружия максимально оперативно», - заявил президент.

По словам Зеленского, необходимо сделать все для того, чтобы отчеты в Киеве не отличались от реальных фактов на передовой.

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