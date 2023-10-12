В Украине цифровизируют данные по поставкам вооружения 2 12.10.2023, 21:07

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Владимир Зеленский

Об этом заявил Зеленский.

Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине скоро переведут в цифровой формат все данные о поставках силам обороны.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на заявление в его вечернем обращении.

«Цифровизация даст четкое понимание, как обеспечиваются наши воины и где именно образуются дефициты и как они заполняются. В частности, для того чтобы мы могли показать каждому нашему партнеру информацию о каждой поставленной единице оружия максимально оперативно», - заявил президент.

По словам Зеленского, необходимо сделать все для того, чтобы отчеты в Киеве не отличались от реальных фактов на передовой.

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