В США продали выигрышный билет Powerball на $1,765 миллиарда 12.10.2023, 21:16

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Шансы выиграть джекпот составляют один к 292,2 миллиона.

Джекпот Powerball начал расти с момента последнего выигрыша 19 июля, 1,08 миллиарда долларов США, сейчас билет на 1,765 миллиарда долларов был продан в Лос-Анджелесе.

Вчера вечером завершилась серия из 35 последовательных розыгрышей Powerball без единого билета, который совпадал с пятью белыми шариками и красным Powerball, пишет «Новое время».

Шансы выиграть джекпот Powerball составляют один к 292,2 миллиона.

Выигрышными номерами среды вечером были 22, 24, 40, 52, 64 и Powerball 10. Теперь джекпот Powerball сбрасывается до 20 миллионов долларов для следующего тиража в субботу, 14 октября.

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