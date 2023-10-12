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Боевики ХАМАС жестоко убили 90-летнюю израильтянку, которая пережила Холокост

  • 12.10.2023, 22:10
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Боевики ХАМАС жестоко убили 90-летнюю израильтянку, которая пережила Холокост
Джина Смятич

Террористы выстрелили ей в голову.

Террористы ХАМАС во время нападения на Израиль в кибуце Кисуфим, который находится на южной границе страны, жестоко убили 90-летнюю Джину Смятич, которая пережила Холокост. Об этом пишет израильское издание Ynet.

По словам внука, боевики ворвались в дом Джины, вытащили ее из укрепленной комнаты, где она пряталась, и убили выстрелом в голову в гостиной.

Местные жители рассказывают, что боевики вошли в кибуц с криками «ЦАХАЛ ЦАХАЛ!», пытаясь выдать себя за Армию обороны Израиля, чтобы мирные жители выходили на улицы. Но большинство людей поняли, что это обман.

Всего при нападении ХАМАС в кибуце Кисуфим 7 октября были убиты восемь местных жителей и еще шесть тайских рабочих.

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