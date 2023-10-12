Британия подтвердила переброску своего флота ближе к Израилю 12.10.2023, 22:24

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В восточное Средиземноморье отправятся наблюдательный самолет и два корабля Королевского флота.

Британия отправит наблюдательный самолет и два корабля Королевского флота в восточное Средиземноморье, чтобы поддержать Израиль.

Об этом сообщает BBC.

Британский премьер Риши Сунак сказал, что военная поддержка «предотвратит дальнейшую эскалацию».

По данным издания, пакет помощи включает средства наблюдения, вертолеты, самолеты P8 и роту морской пехоты.

«Британские вооруженные силы будут в режиме ожидания, чтобы «оказывать практическую поддержку Израилю и партнерам в регионе, а также предложить сдерживание и гарантии», - заявил премьер.

Согласно планам, оперативная группа Королевского флота будет перемещена в этот район на следующей неделе для поддержки гуманитарных усилий.

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