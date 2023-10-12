Коммунальники объяснили белорусам, почему в квартире температура батарей разная 1 12.10.2023, 22:26

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Это не связано с завоздушиванием.

В одной квартире температура батарей может быть разной — холоднее и теплее — и это не связано с завоздушенностью системы, рассказал агентству «Минск-Новости» замгендиректора гособъединения «Минское городское жилищное хозяйство» Андрей Новик.

По его словам, разная температура воды в батареях, скорее всего, связана с тем, что через один отопительный прибор может проходить более горячий теплоноситель из трубы-«подачи», а через другой — из трубы-«обратки». А вот завоздушенный радиатор всегда очень холодный.

Андрей Новик отметил, что в первые день-два после начала подачи отопления в жилой дом батареи могут греть очень сильно, а потом слабее. И это правильно, работу системы отрегулировали в зависимости от температуры воздуха за окном.

«В конце недели (13-15 октября. - Ред.), по прогнозам синоптиков, ожидается потепление. Автоматика на это отреагирует. Кому-то может показаться, что отопление вообще отключили», - отметил Андрей Новик, но подчеркнул, что это не так. Система все равно работает в режиме протапливания.

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