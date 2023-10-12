Генсек НАТО шокирован видео атак ХАМАС в Израиле 12.10.2023, 22:42

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Йенс Столтенберг

Глава Минобороны Израиля проинформировал страны НАТО об атаках ХАМАС и ответных действиях.

Члены НАТО подчеркнули, что Израиль имеет право на самооборону и однозначно осудили злодеяния и насилие, за которые несет ответственность ХАМАС, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в четверг, 12 октября на пресс-конференции в Брюсселе после заседания министров обороны стран-членов альянса и Швеции. «Союзники решительно осуждают ужасные террористические атаки ХАМАС на беззащитных мирных граждан и призывают к немедленному освобождению всех заложников», - подчеркнул он.

На заседании 12 октября министр обороны Израиля Йоав Галант по видеосвязи проинформировал НАТО о террористических атаках ХАМАС и реакции Израиля. «Мы увидели шокирующее видео, конечно, шокируют и отчеты, - сказал генсек НАТО. - Это были ужасающие кадры терактов и их последствий в прошедшие выходные. Они лишь подтверждают жестокость атак на мирных граждан и, конечно, оказывают сильное воздействие на всех нас». Столтенберг добавил, что израильтяне должны сами решать, показывать ли все эти кадры, но уточнил, что некоторые из них уже были продемонстрированы широкой общественности.

НАТО не вовлечена в этот конфликт напрямую, однако ряд союзников дал понять, что они оказывают Израилю техническую поддержку и делают все возможное для помощи пострадавшим гражданам, сообщил он.

Многие союзники подчеркнули принцип соразмерности

В ответ на вопрос о реакции Израиля генсек альянса отметил, что по мере развития конфликта необходимо защищать гражданское население, что также четко выразили министры обороны стран НАТО. «Существуют правила ведения войны, требования соразмерности, и это было подчеркнуто многими союзниками», - ответил он.

Глава НАТО говорил и о рисках того, что враждебные Израилю страны или организации попытаются воспользоваться ситуацией, приведя в пример «Хезболлах» и Иран. «Ни одна страна или организация не должна стремиться воспользоваться ситуацией или эскалировать конфликт», - подчеркнул Столтенберг.

Он также констатировал, что терроризм остается наиболее прямой асимметричной угрозой для НАТО. Поэтому у альянса появился координатор по борьбе с терроризмом, который «будет следить, чтобы ответ НАТО на терроризм оставался сильным, эффективным и согласованным».

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