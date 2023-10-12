Зеленский: Только в эти дни и только воины четырех бригад уничтожили сотни единиц бронетехники россиян 12.10.2023, 22:53

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Владимир Зеленский

Он выразил благодарность каждому военному и подразделению за стойкость.

Силы обороны Украины за последние дни уничтожили сотни единиц бронетехники российских оккупантов. Об этом 12 октября в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook ОПУ, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Он рассказал, что в ходе сегодняшнего заседания ставки верховного главнокомандующего командующие доложили о ситуации на передовой.

«Основные направления, горячие точки. То, что пытается делать оккупант. Наши ответы. Особое внимание сейчас одновременно и Харьковской области, и югу, и Донецкой области, в частности боям в районе Авдеевки», – подчеркнул президент.

Зеленский выразил благодарность каждому военному и подразделению за стойкость.

«В целом есть за что отметить 53-ю и 110-ю отдельные механизированные бригады, 59-ю отдельную мотопехотную бригаду и нашу мощную «Семьдесят девятую» ДШВ. Только в эти дни и только воины этих бригад уничтожили уже сотни единиц бронированной техники оккупанта, – отметил глава государства. – Конечно, не могу не отметить и результаты 55-й отдельной артиллерийской бригады, которая воюет на запорожском направлении».

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