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Россиян ждет подорожание водки

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  • 13.10.2023, 1:29
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Россиян ждет подорожание водки

Подорожание может оказаться заметным для части потребителей и привести к стагнации рынка.

Российский Союз производителей алкогольной продукции (СПАП) попросил Минфин страны повысить минимальные цены на водку с 2024 года на 7% из-за девальвации рубля. Об этом со ссылкой на копию обращения на имя министра финансов РФ Антона Силуанова пишет российское издание «Коммерсант».

Сообщается, что минимальные розничные цены на водку предлагают повысить с 281 руб. до 301 руб. за бутылку 0,5 л. В российском минфине решили поддержать предложение изготовителей.

По предварительному плану акциз на водку в России с 2024 года должен вырасти на 5% – до 128,6 руб. на бутылку 0,5 л, но производители просят о большем повышении розничных цен, объясняя это подорожанием импортных укупорочных средств, тары и ингредиентов, а также падение курса рубля и рост логистических затрат.

По оценкам СПАП, в текущем году затраты на производство и оборот алкоголя могут возрасти не менее чем на 10%.

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