ЦАХАЛ опубликовал кадры освобождения заложников 13.10.2023, 3:11

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Видео боя.

Пресс-служба Армии обороны Израиля опубликовала видео, снятое с нательной камеры одного из бойцов «Шаетет 13», — элитного спецназа военно-морских сил. На этом видео — бой с террористами, захват боевика ХАМАСа и освобождение заложников-израильтян в кибуце Суфа.

Как только стало известно о вторжении, спецназ был переброшен вертолетами к местам боев, где присоединился к военным, ведущим бои на местах. В ходе проведенных операций в нескольких местах они спасли в общей сложности около 250 заложников, ликвидировали 60 террористов и взяли в плен 26 террористов.

«Шайетет 13» – элитная часть спецназа в составе военно-морских сил Израиля, предназначена для сложных наземных и морских операций в тылу противника.

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