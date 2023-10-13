В Гродно парня за уклонение от призыва судили прямо в здании военкомата 13.10.2023, 6:02

Суд приговорил 22-летнего парня к году «химии».

Суд Гродненского района приговорил 22-летнего парня к году «химии» за уклонение от мероприятий призыва на воинскую службу. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Согласно материалам дела, обвиняемый состоял на учете в военном комиссариате и был надлежащим образом предупрежден об уголовной ответственности за уклонение от призыва. Установлено, что 17 апреля 2023 года он не пришел в военкомат, потому что находился в больнице, а после выписки выехал за пределы Республики Беларусь.

Суд признал парня виновным по ч. 1 ст. 435 УК и назначил наказание в виде года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа («химия»).

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

В прокуратуре отметили, что уголовное дело рассматривалось в административном здании военного комиссариата, а в зале присутствовали граждане призывного возраста.

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