ВСУ устроили бойню колоннам российской бронетехники под Авдеевкой 1 13.10.2023, 7:57

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Главное, чтобы снарядов хватало.

Бойцы Сил обороны Украины показали, что происходит под Авдеевкой в Донецкой области, где оккупационные войска России активизировали штурмовые действия. Ожесточенные бои там не утихают уже третий день, однако эпическое наступление россиян превратилось для них в бойню.

Армия страны-агрессора продолжает терять свою бронетехнику, а вместе с ней и личный состав.

Видео, снятое украинскими воинами, опубликовал на своем канале в Telegram украинский журналист Василий Пехньо.

На кадрах видно, как колонны техники врага атакуют окрестности Авдеевки. Как говорят защитники Украины, техники едет так много – главное, чтобы снарядов хватало.

Вокруг населенного пункта уже образовалось кладбище вражеской бронетехники. Как отметил Пехньо, более половины всех потерь по фронту в сводках Генерального штаба Вооруженных сил Украины – именно из этого участка передовой.

«И бойцы, и официальные лица говорят, что за время войны таких штурмов Авдеевки еще не было. Но наши войска держат там фронт. Мокрым мечтам рашистов не суждено было сбыться», – написал журналист.

На эти кадры отреагировал и военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко. На своем канале в Telegram он отметил, что эпическое наступление российских оккупационных войск, которое с первых часов «вылизывала» российская пропаганда как не имеющее аналогов в мире и чуть ли уже не ставшее окружением Авдеевки, превратилось в бойню.

«Превращение российского металлолома в чермет, а самих оккупантов в удобрения, во всей своей красе!» – написал он.

Как известно, в районе Авдеевки Донецкой области обострение ситуации продолжается уже третьи сутки. Оккупанты усиленно обстреливают позиции Сил обороны и сам город, проводят штурмы с целью окружить населенный пункт. Есть мнение, что так противник пытается помешать украинским наступательным действиям и передислокации войск на другие участки фронта.