Захарова устроила истерику после исключения России из МОК и стала посмешищем в Сети 5 13.10.2023, 8:09

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Российские болельщики поставили на место представительницу МИД.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решение Международного олимпийского комитета (МОК) исключить Олимпийский комитет России (ОКР) ведет «к коррозии всего мирового спорта». «Дипломат» уверена, что все, что делает МОК, он делает исключительно под давлением Вашингтона, пишут украинские СМИ.

«Двойные стандарты, намеренная сегрегация по национальному признаку, проявленные руководством МОК, представляют собой вопиющее ущемление прав российских атлетов, а в конечном итоге – нарушение базовых прав человека», – истерически заявила Захарова.

Представитель МИДа РФ обвинила МОК в политических интригах, пообещав «задействовать необходимые международно-правовые инструменты для отстаивания прав отечественных спортсменов, выстраивания взаимоуважительного общения, сближения и объединения народов».

Такие пафосные речи Захаровой спровоцировали нелестные комментарии у российских болельщиков.

47-летней чиновнице припоминают ее страсть к алкоголю, называя ее высказывания «словесным поносом».

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