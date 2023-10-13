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Белорусов начали разворачивать на границе по новой причине

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  • 13.10.2023, 8:13
  • 12,016
Белорусов начали разворачивать на границе по новой причине

Что проверяют пограничники?

Белорусские пограничники стали проверять у граждан при выезде с территории Беларуси, поставили ли они на учет в Министерство внутренних дел виды на жительство или паспорта других стран, сообщает Hrodna.life.

О таких случаях сообщили сразу несколько человек в одном из чатов.

Одни участники чата говорят, что такую проверку устроили их знакомым при пересечении границы. Еще два белоруса рассказали, что их знакомых не выпустили из страны, так как у тех не был зарегистрирован в МВД вид на жительство.

Другие же участники чата пишут о том, что у них спрашивали о временном виде на жительство и карте поляка, но в итоге пропустили через границу.

С 11 июля белорусов обязали сообщать властям о получении иностранного гражданства, вида на жительство и других документов (например, карты поляка), согласно закону «О гражданстве Республики Беларусь». Сообщить об этом беларусские граждане должны были в течение трех месяцев со дня вступления закона в силу, которые как раз в эти дни уже закончились.

Надо сказать, что сообщения о том, что белорусов «разворачивают» на границе за то, что не зарегистрировали свое второе гражданство в МВД, уже появлялись и ранее. Так в сентябре в одном из мигрантских Facebook-сообществ белоруска сообщила, что ее знакомого «развернули» при попытке выехать в Литву, так как тот имел белорусское и итальянское гражданство, а не сообщил об этом в миграционную службу.

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