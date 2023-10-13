Внешний вид Кадырова на новом видео подогрел слухи о его тяжелом состоянии 13.10.2023, 8:20

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Глава Чечни опубликовал ролик с избитым россиянином.

Новое видео с главой Чечни Рамзаном Кадыровым еще больше подгорело слухи о его болезни. На кадрах его лицо выглядит сильно опухшим, а речь прерывистая, передает dialog.ua.

В четверг Кадыровы опубликовал в соцсетях видео с Никитой Журавелем, которого обвиняют якобы в сожжении Корана и который был избит несовершеннолетним сыном главы Чечни. В этом ролике Журавель обещает изучить Коран.

При этом куда большее внимание привлекает сам Кадыров, внешний вид которого красноречиво говорит о его проблемах со здоровьем.

«Ты не от души это говоришь. Как-то не туда смотришь», - еле проговорил Кадыров, обращаясь к Журавелю.

Напомним, в последнее время в СМИ появлялось большое количество сообщений о болезни Кадырова. По некоторым данным, у главы Чечни серьезные проблемы с почками.

В сентябре сообщалось, что Кадыров проходит лечение в московской Центральной клинической больнице. Там было замечено большое количество сотрудников ФСО и так называемых «кадыровцев».

Проблемы со здоровьем у Кадырова подтвердили и в украинской разведке. Спикер ГУР Андрей Юсов сообщил, что Кадыров находится в тяжелом состоянии после обострения хронических заболеваний.

В украинской разведке также отмечали, что происходящее вокруг здоровья Кадырова будет иметь последствия не только для Чечни и Южного Кавказа, но и для всего кремлевского режима.

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