ВСУ разбили еще одну крупную колонну армии РФ возле Донецка 13.10.2023, 8:36

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Оккупанты пытались штурмовать хорошо укрепленные украинские позиции.

В Интернете продолжают появляться новые видео разгрома россиян, которые накануне пошли в атаки сразу по нескольким направлениям.

Одним из самых горячих участков передовой стала Авдеевка, которую россияне пытались охватить с двух сторон, однако получили сокрушительные удары по колоннам бронетехники.

Однако новое видео уничтожения российской колонны поступило из района Новомихайловки к западу от оккупированного Донецка.

Видео публикует телеграм-канал «Украина 365».

Итальянский военный аналитик, эксперт по сухопутным силам, артиллерийским и ракетным системам НАТО Томас Тайнер отмечает, что Россия бездарно теряет свои войска в попытке наступать на хорошо защищенные украинские позиции. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Twitter.

Россияне пытаются наступать целыми колоннами бронетехники, которые ВСУ с помощью воздушных средств разведки обнаруживают за несколько километров от линии фронта и наносят по ним огневое поражение с дистанции.

Meanwhile russia continues with its Banzai charges into well defended Ukrainian positions... thank you russia for making it so easy to kill your troops. https://t.co/8AVyjyy0u8 — Thomas C. Theiner (@noclador) October 12, 2023

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