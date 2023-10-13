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ВСУ разбили еще одну крупную колонну армии РФ возле Донецка

  • 13.10.2023, 8:36
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ВСУ разбили еще одну крупную колонну армии РФ возле Донецка

Оккупанты пытались штурмовать хорошо укрепленные украинские позиции.

В Интернете продолжают появляться новые видео разгрома россиян, которые накануне пошли в атаки сразу по нескольким направлениям.

Одним из самых горячих участков передовой стала Авдеевка, которую россияне пытались охватить с двух сторон, однако получили сокрушительные удары по колоннам бронетехники.

Однако новое видео уничтожения российской колонны поступило из района Новомихайловки к западу от оккупированного Донецка.

Видео публикует телеграм-канал «Украина 365».

Итальянский военный аналитик, эксперт по сухопутным силам, артиллерийским и ракетным системам НАТО Томас Тайнер отмечает, что Россия бездарно теряет свои войска в попытке наступать на хорошо защищенные украинские позиции. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Twitter.

Россияне пытаются наступать целыми колоннами бронетехники, которые ВСУ с помощью воздушных средств разведки обнаруживают за несколько километров от линии фронта и наносят по ним огневое поражение с дистанции.

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