Политолог: Только за это Лукашенко должен белорусам более триллиона долларов 3 13.10.2023, 8:44

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По самым минимальным подсчетам.

Беларусь оказалась в числе мировых лидеров по оттоку населения. По последним имеющимся данным ООН в 2020 году за пределами Беларуси проживали 1,5 млн белорусов. Они все родились, учились в Беларуси, но по разным причинам уехали из страны. Многие уехали из-за политических репрессий и неблагоприятной внутренней социально-экономической ситуации.

Об этом написал белорусский политолог Дмитрий Болкунец.

Семья, государство и общество в целом несут затраты на воспитание человека с момента рождения.

Государство через налоги перераспределяет ресурсы, чтобы вырастить гражданина, дать ему образование и обучить профессии.

Возникают расходы на детский сад, школу, среднее или высшее учебное заведение, питание, медицинские услуги, транспорт, безопасность и др. Это здания, оборудование, оплата труда десятков тысяч специалистов.

Сложно точно определить расходы, которые затрачены на гражданина до 21 года. По самым оценочным расчетам годовые затраты составляют около 30 тысяч долларов на человека. За 21 год получается около 630 тысяч долларов.

Например, подготовка высококлассного медика существенно выше 100 тысяч долларов.

Учитывая масштаб оттока населения выходит сумма около 1 триллиона долларов.

Это только самые минимальные экономические потери на подготовку. Потери от недополученных налогов за период трудового жизненного цикла кратно превышают затраты.

Это предварительные оценки, которые призваны показать масштаб ущерба, нанесенного Беларуси со стороны режима Лукашенко за 30 лет.

Бенефициарами являются страны, которые принимают специалистов из Беларуси. У них возникает эффект экономии на весь цикл от момента рождения до выпуска специалиста.

Мне не знакомы экономические исследования по данному вопросу в отношении Беларуси. Возможно кто-то заинтересуется и представит более точную оценку.

Масштабы катастрофы носят не только экономический характер, но это исторический аспект. Наверстать потери в короткие сроки невозможно.

Сравнить это можно с последствиями трагедий, которые страны переживали после пандемии чумы и войн.

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