«Продолжайте танцевать, как в последние секунды вашей жизни» 13.10.2023, 8:50

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Мощные слова отца израильтянки, убитой террористами в кибуце Реим.

Эйяль Вальдман, основатель израильской компании Mellanox, потерял 7 октября свою дочь Даниэль, пишут «Детали».

Террористы убили ее вместе с ее молодым человеком, Ноамом Шаем, в резне на музыкальном фестивале в кибуце Реим.

Незадолго до этого 24-летняя Даниэль сказала отцу, что они с Ноамом собираются пожениться. Молодые люди были вместе уже 6 лет.

«Моя дочь замечательный человек. Все, кто ее знал, любили ее. Она никогда никому не делала ничего плохого. Ее партнер Ноам тоже потрясающий человек, — сказал Эйяль Вальдман журналистам CNN. — Они пошли на вечеринку, чтобы отпраздновать любовь и мир. Но в субботу утром пришли эти нелюди и убили 1200 человек. Мирных граждан, которые не сделали ничего плохого».

Сам Вальдман в момент трагедии находился в Юго-Восточной Азии. Он срочно прилетел оттуда в Израиль. В первые дни после нападения Даниэль и Ноам считались пропавшими без вести. Пока не были найдены их тела, родные надеялись на лучшее.

«Мой сын и другая дочь определили пять мест, где находились ее умные часы и ее телефон, — рассказал Вальдман. – Я приехал осмотреть место, где она была убита, и нашел машину, где это произошло».

Молодых людей похоронили вместе, на их похороны пришли тысячи израильтян. Эйяль Вальдман со слезами на глазах произнес прощальную речь невероятной силы и благородства.

«Даниэль и Ноам! Продолжайте танцевать, как в последние секунды вашей жизни. Да, нас застали врасплох. Мы заснули на посту. Но мы доберемся до каждого, кто совершил эти ужасные преступления против человечности».

«Я всегда верил в мир. В нашей компании работают программисты по всему Израилю – а также в Хевроне, Шхеме и Газе. Да, и в Газе тоже. Я всегда продвигал мир. Мы расправимся с террористами. Поставим их на колени. Но наша рука всегда протянута для мира. Нет другого пути. Мы все должны это понимать».

«Двум народам необходимо новое правление, смелое, которое сможет принести нам мир. Наше политическое руководство должно взять на себя ответственность. За все его безумные решения, которые привели к провалам. Это сумасшедшее правительство, приносящее лишь горе и проблемы, должно уйти. Вместо него должны прийти ответственные политики. Я обращаюсь к нашим соседям. Мы должны научиться жить в мире, не убивая друг друга».

Вальдман основал компанию Mellanox в 1999 году и возглавлял ее 21 год. Под его руководством Mellanox, производитель телекоммуникационного оборудования, стал одной из самых успешных компаний израильского хайтека. В 2019 году компанию прибрела корпорация Nvidia за рекордную сумму в 6,9 млрд долларов.

С 2013 года Вальдман проводит политику интеграции палестинских работников в компанию, с центрами развития в Рамалле и Шхеме. Он также нанимал работников из сектора Газа, без каких-либо различий в условиях занятости между ними и другими сотрудниками.

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