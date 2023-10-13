Водителям в Беларуси разрешат не платить компенсацию сбитым пешеходам 6 13.10.2023, 9:17

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Но не во всех случаях.

В Беларуси намерены усилить ответственность пешеходов в ситуациях, когда водитель не виноват в ДТП. А владельцев авто освободят от необходимости платить компенсацию пострадавшим в таких авариях, об этом в эфире СТВ сообщила председатель постоянной комиссии «палаты представителей» по законодательству Светлана Любецкая.

11 октября на заседании десятой сессии «депутаты» приняли ряд законопроектов, в том числе об участниках дорожного движения.

В частности, в отношении водителей и пешеходов предлагается усилить ответственность в так называемых ситуациях без вины. В свою очередь для владельцев авто собираются снять запрет на отказ в возмещении вреда жизни и здоровью в случаях, когда в ДТП виноват сам потерпевший.

— Сегодня законодательство предусматривает невозможность отказа в возмещении вреда жизни и здоровью, причиненного при дорожно-транспортном происшествии. Не всегда получалось, что такие подходы справедливы, когда тому содействовала грубая неосторожность потерпевшего и полное отсутствие вины лица управлявшего транспортным средством. Сегодня такой запрет исключается, — заявила Светлана Любецкая.

Когда новая норма вступит в силу, не уточняется.

На данный момент вред, причиненный автомобилем как источником повышенной опасности, согласно ст. 948 Гражданского кодекса возмещает его законный владелец. Причем это может быть не только собственник, но и тот, кто управляет автомобилем по доверенности, договору аренды, безвозмездного пользования.

Платить компенсацию владельцам авто приходится даже в случаях, когда попавший под машину пешеход был пьян или грубо нарушил правила дорожного движения. Исключение — если владелец докажет, что лишился автомобиля из-за угона.

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