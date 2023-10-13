Где сын Медведева и зять Лаврова? 3 Телеграм-канал «Рывок и Прорыв»

13.10.2023, 9:28

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Дмитрий Медведев с сыном Ильей во время Гран-при России «Формулы-1» в Сочи.

Фото: Михаил Светлов / Getty Images

У российского начальства все секретно.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев «вышел к люди» с новой цифрой нанятых служить по контракту «в интересах объединенной группировки войск».

По его словам, с января по октябрь законтрактовано 357 тысяч душ. Здесь «и те, кто пребывает в запасе и, соответственно, заключил контракт, и те, кто пришел служить как доброволец». Так это или нет, проверить нельзя, подтверждения из независимых источников не имеем, а верить на слово Медведеву причин нет. Голова у него бедовая, судя по посланиям в Телеграме.

Еще Медведев сказал, что темпы по набору «неплохие» и он надеется «их сохранить и в дальнейшем». Сколько Медведев собрался набирать людей неясно. Всю страну что ли? Даже и его слуг? Чтобы не осталось никого, кто смог бы поднести ему чарку на подносе?

Но, по виду, наивное выкладывание секретных цифр (ведь у российского начальства все секретно) говорит лишь об очередной «психологической атаке» на Украину и западные страны. Мол, не надейтесь нас пересилить, у нас сил много. Если цель такая, то номер не пройдет – это очевидно даже на глаз. И поддержка Украины будет продолжена вне зависимости от любых медведевских или иных цифр.

Но вот на какие два обстоятельства обращаем мы внимание.

Где среди контрактников дети начальства? В первую очередь, сын Медведева? Сыновья Кириенко, Патрушева? Почему дочери Путина не записались медсестрами в прифронтовые госпитали? Где дочь и зять Лаврова?

Как там Кириенко называл спецоперацию? «Священной» или «народной» войной? Так, где же ваши дети-добровольцы, начальники? Вот, в Израиле сын премьер-министра сам мобилизовался, а ваши-то почему не в первых рядах на затеянной вами спецоперации?

Или «народная» спецоперация в том смысле, что это вы народ туда отправили, она для него и придумана, не для начальства?

Скоро два года, как нет ответа на эти вопросы. Потому что, если бы детей начальства погнали в штурмовые группы и полевые госпитали, спецоперация в момент была бы свернута.

И еще одно обстоятельство. Когда Путин ограбил страну своей «пенсионной реформой», говорили, что «денег нет». А как воевать по прихоти начальства, нашли деньги – и на выплаты, и на памятники, и на производство военного железа. То есть, отнятые у пенсионеров деньги бросили в военную топку.

Читаешь медведевское сообщение о «контрактах» и возникает мысль – мы с вами, Путин и Медведев, контрактов на то, что вы творите, не заключали.

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