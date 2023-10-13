Высланный из Болгарии белорусский священник-шпион получил благодарность от Гундяева 3 13.10.2023, 9:37

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Евгений Павельчук

Фото: podvorie-sofia.bg

Его направили в распоряжение митрополита Минского и Заславского Вениамина.

Русская православная церковь определилась, что делать с высланными из Болгарии священниками. Их наградили и направили на новое место службы, сообщает zerkalo.io.

Гражданин Беларуси протоиерей Евгений Павельчук освобожден от должности секретаря подворья РПЦ в Софии и направлен в распоряжение митрополита Минского и Заславского Вениамина. Ему также вынесена благодарность «за понесенные труды». Решение было принято 11 октября на заседании Священного синода РПЦ, сообщает сайт Московского патриархата.

Россиянин архимандрит Вассиан (Николай Змеев) освобожден от должности настоятеля подворья в Софии и назначен начальником Русской духовной миссии в Иерусалиме. Ему также вынесли благодарность.

Кроме этого, Священный синод РПЦ выразил «категорический протест в связи с грубыми и дискриминационными действиями болгарских властей», которые выслали из Болгарии Павельчука, Змеева и еще одного гражданина Беларуси Владимира Бонько.

Напомним, 21 сентября священников выслали из Болгарии по приказу главы Госагентства нацбезопасности (ГАНБ). Их лишили права на въезд и проживание в Болгарии на срок 5 лет.

ГАНБ объяснил решение тем, что священники вели деятельность, направленную против национальной безопасности Болгарии. ГАНБ утверждает, что в отношении этих лиц были получены данные «о действиях, связанных с реализацией различных элементов гибридной стратегии Российской Федерации по целенаправленному воздействию на общественно-политические процессы в Республике Болгария в пользу российских геополитических интересов».

На сайте Белорусской православной церкви не упоминается о высылке из Болгарии Павельчука. Посольство Беларуси в Болгарии и белорусский МИД также не реагировали на инцидент публично. В то же время представители российского МИД и посольства выступали с комментариями в связи с высылкой, МИД РФ выразил протест послу Болгарии.

Павельчук стал известен в Беларуси тем, что сотрудничал с пророссийскими активистами из организации «Казачий спас». В Гродненской епархии отвечал за сотрудничество с военными структурами и являлся основателем военно-патриотических клубов «Славяне» и «Дружина».

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