WSJ: У боевиков ХАМАС были подробные карты израильских городов и военных баз 13.10.2023, 9:40

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Откуда они получили эту информацию?

У боевиков ХАМАС, которые 7 октября напали из сектора Газа на Израиль, были подробные карты городов, военных баз и маршрутов проникновения. Об этом пишет американское издание The Wall Street Journal (WSJ), которое ознакомилось с документами, найденными в местах проведения атак.

WSJ отмечает, что у ХАМАС были «тактические руководства, указывающие на слабые места в бронетехнике израильской армии».

В одном из документов под грифом «совершенно секретно» содержался план проникновения в кибуц Мефальсим. Предполагалось, что две группы из пяти человек и командир должны «провести операцию». Также в плане утверждалось, что находящиеся поблизости израильские военные смогут прибыть в течение 3−5 минут.

Как пишет газета Haaretz, ранее представитель военного крыла ХАМАС Абу Обейду рассказал, что нападение на Израиль готовилось с 2022 года. Он утверждал, что исламское движение сумело тайно завербовать 4500 боевиков.

Абу Обейду также отметил, что ХАМАС готов к любому сценарию, включая наземную операцию Израиля.

Напомним, 7 октября ХАМАС напал на Израиль. Израильским военным за несколько дней удалось выбить боевиков со своей территории и взять под контроль границу с сектором Газа. Израиль сообщал о более 1,3 тысячи погибших.

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