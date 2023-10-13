«Набрал 12 тысяч рублей долгов, чтобы ощутить вкус жизни» 1 13.10.2023, 9:52

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Выросшие в детских домах белорусы рассказали, как приспосабливаются к взрослой жизни.

Как показывает практика, во взрослый мир многие выпускники детских домов выходят неподготовленными. Юридически они беспомощны, простая вещь, такая как подача заявления, вызывает у них сложности. Распоряжаться своими деньгами многие из них тоже не умеют: одного обманут и заберут последнее, другой сам наберет долгов и кредитов. Почему купить кило гречки важнее, чем один Snickers, как оплачивать «коммуналку», приготовить себе еду, записаться в поликлинику, постирать вещи — эти вопросы не кажутся им элементарными, пишет onliner.by.

«Брал микрозаймы, потому что хотел почувствовать, что такое большие деньги»

— Распоряжаться деньгами я учился на своем горьком опыте. Если заработать я худо-бедно мог, то потратиться на что-то нужное — нет. Первый микрозаем брал просто для того, чтобы «погулять», хотел почувствовать, что такое большие деньги. Да, звучит глупо, но это правда. Покупал за них новую одежду чуть ли не каждый месяц, телефоны, кроссовки, еду. В общей сумме по рассрочкам мне нужно было платить по 1000 рублей в месяц, что пропорционально всему заработку. Конечно же, платить такие суммы я не мог, — начинает 20-летний Влад.

Мама исчезла из его жизни, когда парню было 5 лет. Он смутно помнит, что происходило в тот день. Зима, холод, десять вечера, они оба гуляют по улице. Следующий кадр в его голове — он один стоит в темном переулке. Одинокого ребенка заметили прохожие, если бы не они, так и замерз бы насмерть. Неравнодушные старушки отвели Влада к дяде, а тот передал мальчишку родной бабушке. Почему мать так поступила с ним, он может только догадываться. Что касается отца, как он выглядит и что это за человек, не знает даже близкая родня семьи.

— Бабушка оформила опеку, и я переехал к ней. Все было нормально, но со временем она перестала справляться с моим поведением: я сбегал из дома, отказывался делать уроки, прятался от нее. Силы иссякли, и она отдала меня в детский дом. Не знаю, почему я вел себя так, помню только, что за домашкой сидеть не хотелось. Тогда мне было 11 лет.

Дисциплину Владу пытались привить и в детском доме. До поры до времени он был послушным учеником, а затем все стало хуже: парень начал хулиганить, связался с плохой компанией, закурил и попробовал спиртное. Его выходки терпели два года, но, когда на уроках вместо заученных стишков из его уст пошел мат в адрес преподавателей, а кулаки стали прилетать в лица одноклассников, парня отправили в спецшколу.

— Отличие в том, что там нет телефонов, часто проверяют личные вещи и не выпускают на улицу. Образовательная программа такая же, как в обычной школе. Дети там разные, кто-то притворяется дурачком, другой на пафосе, но были и хорошие ребята.

Поступив в технический колледж и проучившись год на электромонтажника, Влад забирает документы и уходит в никуда. На тот момент ему уже было 18 лет.

— Мне сам колледж не понравился, да и не мое это — я поваром хотел стать. Учиться тогда не хотел, о чем сейчас очень сильно жалею. Мне говорили, что без образования никуда, это важно, но кого я тогда слушал? Так я вернулся обратно к бабушке. Она мое решение по поводу учебы не одобрила, из-за чего мы постоянно ссорились.

Дальше Влад взялся за ум: сразу нашел работу, причем в той сфере, где мечтал трудиться, — поваром-шаурмистом. Продержался ровно два месяца, потом снова запил. Так как деньги были нужны, парень взял в рассрочку техники на 12 000 рублей и получил под ее залог микрозаем.

Бабушка кормить внука больше не могла и спустя некоторое время выгнала парня на улицу. Квартиру он еще не получил, и в такой ситуации, как правило, есть два пути: искать работу с общежитием или друга с жильем.

— Я написал своему другу, у которого была квартира, он меня и приютил. Нашел новую работу. Я понял, что так жить больше нельзя. Какие-то сомнительные подработки, постоянные переезды, алкоголь — зачем все это?

Сейчас парень действительно повзрослел. Он без выходных пашет на двух работах и получает около 3 тыс. рублей. Хочет стать менеджером по продажам, а в перспективе — успешным бизнесменом. Постепенно отдает долги, собирается получить водительские права. Завязал с вредными привычками.

— Не всегда могу совладать со своими эмоциями, я очень вспыльчивый человек, но работаю над этим. Когда брал микрозаймы, действительно не понимал, что это серьезно и что деньги придется отдавать. Думаю по 200—300 рублей в месяц перечислять, чтобы было движение.

«Первый компьютер в 20 лет — как вам такое?»

— Работодателю не важно, из детдома ты или нет, главное, чтобы выполнял свои обязанности, — начинает Эльдар. Сейчас ему 23 года, он никогда не пил и не курил, трудится в сфере торговли с утра до ночи. Парню не было и 2 лет, когда его матери поставили диагноз «параноидальная шизофрения» и отправили в лечебницу, а сына — в детдом.

— Не знаю, откуда у меня была мотивация, я просто учился. Хорошо учился. Когда оканчивал школу, был уверен, что готов ко всему, но оказалось совершенно иначе. Я не понимал, что такое работа и что за твой труд вообще готовы платить. У нас же только субботники были. Какие у меня есть права и как распоряжаться деньгами?

Эльдар поступил в академию связи, но через год перевелся и окончил строительный колледж. Первым местом работы был ресторан фастфуда. Там же он получил свою первую официальную зарплату.

— Первый год учебы в колледже был самым тяжелым: после пар приходилось ездить на шабашки. Бывало такое, что за день ничего не поешь. Денег нет, вещей нет, в общаге один. Как жить, не понимал. Но я благодарен этому времени, сложности закалили меня. В сети быстрого питания я получил свою первую зарплату — 700 рублей. Это большая сумма, потому что таких денег я раньше никогда в руках не держал. Потратил на самое необходимое: станки для бритья и пену, шампуни, мыло, чайник, чтобы греть воду, и продукты на месяц. Подсчитывал все свои расходы и доходы в тетрадке и экономил как мог.

Так, чтобы я прямо голодал, — такого никогда не было.

В 19 лет устроился на склад, где получал самую жирную зарплату — 2000—2600 рублей. Я не понимал, как это — получить столько денег. Потратил их на здоровье, вылечив больные зубы. Месяц за месяцем я стал обживаться собственными вещами: первый компьютер, колонка, наушники, зимние ботинки.

Но все же основным пунктом расходов (до 60%) был съем жилья. Социальную квартиру Эльдар получил только полгода назад, так как очередь долгое время почти не двигалась.

— Знаю ребят, которые, получив соцжилье, просто не платят по счетам за «коммуналку». Они просто не знают, зачем это делать и что за такое будет, а власти будут до последнего пытаться найти с тобой общий язык. Раньше так вообще мошенники обманывали сирот и отжимали квартиры, но теперь квартиры выдают не в собственность, и «разводов» стало гораздо меньше.

Почти все, что я зарабатываю, уходит на обустройство жилья, покупку мебели и техники. Приходя домой, я вижу, что каждая тарелка, винтик, пара обуви или носков — это все мое, я заработал на это потом и кровью. И это приятное ощущение, что у тебя есть свои вещи.

«Иногда нужно физически взять сироту за руку и отвести на собеседование»

Противоречие между имеющимся у сирот представлением о мире и реальностью, как правило, мешает им социализироваться. Как решить эту проблему адаптации, кажется, знает Артем Головий. В 2014 году он создал «Нити дружбы» — некоммерческую организацию, которая помогает подросткам-сиротам найти патронатного воспитателя: друга, учителя, наставника — этакого проводника во взрослый мир.

— Надо понимать, что ребенок, который оказался в детском доме, сильно нуждается в отношениях. Он потерял самые близкие, самые значимые контакты — с родителями. Наша задача — чтобы в жизни подростка, когда он еще готов слышать и меняться, появился значимый взрослый — патронатный воспитатель.

Детдомовскому ребенку очень сложно самому справляться с вызовами — просто потому, что он с ними никогда не сталкивался, а опыта или наглядного примера, как себя вести, у него не было. Иногда нужно просто физически взять сироту за руку и отвести на собеседование, в администрацию района, поликлинику, помочь найти жилье, рассказать, какие у него есть права, в какие двери ему можно постучаться, даже банально помочь написать заявление. Все эти вопросы после выпуска из детского дома стоят на повестке дня и хочешь не хочешь, но их нужно решать.

У ребят должно быть доверие к миру, чтобы они не держали все в себе, делились проблемами и переживаниями, учились разговаривать и слушать. Иначе всему этому будет учить жизнь — через боль и слезы. Детдомовцы будут вынуждены решать свои проблемы один на один с теми знаниями и опытом, который у них есть. Но сами понимаете, что это такое, когда ты один и когда рядом с тобой целая команда специалистов.

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