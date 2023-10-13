Разгром РФ под Авдеевкой: оккупанты потеряли целый батальон бронетехники 2 13.10.2023, 10:00

2,986

Повторяется фиаско, как под Угледаром и Киевом.

Российские войска под Авдеевкой Донецкой области несут большие потери. За несколько дней россияне потеряли почти 50 БМП и танков.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что с 10 по 12 октября под Авдеевкой украинские силы уничтожили 33 российских бронемашины и 15 танков. По самым скромным оценкам, ВСУ уничтожили по меньшей мере 36 российских бронемашин, включая танки, бронетранспортеры и их модификации.

На кадрах, опубликованных 11 октября, видно, как российская бронетехника в колонне под Авдеевкой падает в водоем, а на кадрах с геопривязкой, опубликованных 11 и 12 октября, видно, как украинские войска наносят удары по колоннам российской техники в районе обороняющегося города.

Эти кадры показывают, что российские бронетанковые силы, вероятно, не выучили уроки предыдущих наступательных операций под Угледаром в феврале 2023 года или под Киевом в марте 2022 года, когда украинские войска уничтожали беспорядочно наступавшие колонны российской бронетехники.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».