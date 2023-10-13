«Слушали чужую музыку и сами перемывали всю посуду» 1 13.10.2023, 10:17

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Белоруска поехала в модный мини-отель, но осталась недовольна.

О неудачном уик-энде Onlíner рассказала Ирина. Девушка вместе с мужем отправилась отдыхать под Бобруйск, в мини-отель с симпатичными треугольными домиками, расставленными прямо посреди леса. Свежий воздух, пение птиц, уединенность и полный комплект отельных принадлежностей — это то, что рассчитывала получить гостья…

Никакого уединения и спокойствия

— В отеле мы находились с 29.09 по 01.10, — восстанавливает ход событий Ирина. — Так как у нас с мужем была годовщина свадьбы, бронировала место еще до открытия, тогда одна ночь стоила 250 рублей. Ждали поездку с нетерпением.

Однако началось все с того, что мы долго стояли возле какого-то забора и не могли понять, куда ехать дальше. Мы много путешествуем по Беларуси и никогда не сталкивались с такой проблемой: обычно владельцы высылают схему проезда, если есть нюансы. Позвонили по телефону, указанному в Instagram, там ответили, что сейчас нас встретит охранник. Так и получилось.

Шли мы по стройке, и среди этой же стройки стоял сам дом, за так называемым забором. Туалет, как оказалось, находится не на территории дома, выглядит как у бабушки в деревне и, как выяснилось позже, общественный. Пока нам все показывали и рассказывали, я искала взглядом душ, и, когда я спросила, где он, мне указали на стоящую деревянную конструкцию с бочкой на крыше и шторкой, которая к тому же за территорией дома, посреди стройки. Ну или можно помыться в бане из ковшика.

Посуду нужно мыть из бутылки. Я заранее задавала вопрос, что есть в доме из кухонных принадлежностей, и получила ответ: все есть. «Все есть» — это посуда из «маминой кухни» (видимо, та, которая больше не нужна — разных расцветок), один нож, одна разделочная доска, но это еще не все. Вся посуда была жирной, нож в остатках еды, доску, видимо, тоже никто не мыл. Наверное, мы должны подготавливать дом к проживанию сами.

К слову, дом ну очень маленький. Места для хранения вещей нет, хотя в Instagram указано, что вмещает он в себя до четырех человек. Спать на втором этаже неудобно, ведь матрац там полуторный. К тому же это, на мой взгляд, небезопасно: угол наклона лестницы такой, что сложно представить, кто может без особых усилий оттуда спуститься. На двоих взрослых людей предоставляется полуторное постельное белье.

Никакого уединения и спокойствия получить тоже не удалось. Начиная с 12 дня из беседок, расположенных совсем рядом, звучала музыка. А вечером под нашим забором и вовсе поставили стол и начали отмечать чей-то день рождения. В итоге музыка была вообще со всех сторон, а позже добавились и разборки уже погулявших на дне рождения людей. Кто все эти люди — я не знаю, на каком основании они находятся там — непонятно, ведь, если верить табличке при въезде, это все территория под аренду, и тогда получается, что все отдыхают на равных условиях.

Теперь стоимость проживания составляет уже 300 рублей за ночь. И за эти деньги вы получите выходные в условиях кемпинга. По возвращении я написала сообщение с просьбой разъяснить, как же получилось, что отдыхала я не в отеле, а в кемпинге. Какого-либо адекватного ответа не последовало. Я не против кемпинга, но я, как потребитель, должна получить точную информацию об условиях проживания и согласиться на них, — делится эмоциями девушка.

У нас множество положительных отзывов, это первое недовольство

А вот что на претензии гостьи отвечают в самом отеле.

— Что касается поиска локации, то наш менеджер всегда отправляет точные координаты. К тому же на КПП установлен огромный стенд с номером телефона — связь всегда есть, не заблудишься. Насчет стройки правда. Мы прямо сейчас находимся в процессе усовершенствования своего мини-отеля, но стройка идет в период с 12 до 15 часов, когда у нас перерыв между гостями. Возводящиеся конструкции на территории Di.Land никому не мешают, находятся отдаленно от готовых работающих домов.

Душ, который видела девушка, — летний, не используется в такую погоду. Горячая вода и все необходимое есть в бане прямо рядом с домом.

Ребята отдыхали у нас на выходных, и так сложились обстоятельства, что на территории они были не одни. В воскресенье с 12 часов озеро оживает: к нам приезжают гости в беседки. Это выходной день в стране, а рядом с Бобруйском больше нет таких красивых озер, поэтому люди едут целыми семьями. И хоть все эти сооружения находятся на достаточной отдаленности от домов, недопонимания, видимо, все же случаются. К сожалению, все еще есть такое явление, что если кто-то привез новую огромную колонку, то хоть ты выпрыгни из кожи, но не запретишь ему слушать любимого Мишу Круга.

К слову, на территории отеля есть охрана, что исключает конфликты между отдыхающими.

Насчет размера дома. «Треугольники» идут 6 на 3 метра. Да, они маленькие. Но мы это и не скрываем. Это сделано для того, чтобы наши гости могли быть максимально близки друг к другу. Неудобно спать на втором или первом этаже?.. Кому-то и на 10 перинах будет неудобно.

Все дома мы тщательно готовим к заселению. Постель меняется (и верх и низ) независимо от количества гостей, каждый дом принимает гостей с двумя комплектами постельного белья. Так же с чистой посудой на 4 персоны (есть большая тарелка для шашлыка, 4 глубокие, 4 неглубокие, 4 кружки, 4 стакана, а также по 4 ложки, вилки и бокала). Также лежит один нож и одна разделочная доска. Неужели надо выдавать людям кухонных приборов как на свадьбу?!

У нас есть все необходимое, об этом мы говорим своим будущим гостям. Насчет того, как помыть посуду, у нас никто не спросил. А воду мы предоставляем — 20 литров с помпой.

В течение всего периода нахождения данных гостей в нашем мини-отеле от них не поступало ни вопроса, ни претензии. Никто ничего не сообщал и о какой-либо помощи не просил. Только спустя сутки девушка написала свои недовольства, с чем мы сразу же разобрались, — рассказал Илья, один из авторов проекта Di.Land.

Молодой человек также поделился отзывами, полученными от других гостей.

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