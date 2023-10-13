Дугин: Кремль на стороне ХАМАС 13.10.2023, 10:15

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Главный идеолог «русского мира» открыто признал соучастие РФ в преступлениях террористов.

Идеолог «русского мира» и любимый философ Путин Александр Дугин открыто заявил, что Кремль на стороне боевиков ХАМАС.

Более того, в Москве ждут не дождутся, когда же «Израиль падет». Политолог заявил, что Запад «обязательно падет», так как против него восстанет весь «исламский мир», сообщает dialog.ua.

Ни в одной стране нет шансов на победу, если она будет вместе с Западом, уверяет Дугин.

«Израиль сам себя перечеркнул», - пишет российский политолог.

При этом ситуацию в Израиле он сравнил с Украиной.

В конце «русскомировец» заявил, что РФ будет поддерживать боевиков до полного уничтожения Израиля.

Он также уверяет, что боевики ХАМАС своими действиями от 7 октября принесли «себя в жертву», но и при этом им удалось поменять «расклад сил в мире». А военная операция в секторе Газа сделает этот процесс необратимым.

Дугин уверен, что в войну будут вовлечены такие мусульманские страны, как Сирия, Ливан, Иран и другие.

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