«Сначала я была в шоке, потом побежала через лес напрямую» 13.10.2023, 10:23

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Белорусы — о том, как пережили нападение медведей.

В Беларуси идет дискуссия о том, нужно ли разрешить охоту на краснокнижных медведей: зоозащитники против, многие охотники, а также те, на кого напали косолапые, придерживаются другой точки зрения. Журналисты поговорили с белорусами, которые пережили нападение хищника.

На жительницу агрогородка Слобода Лепельского района Любовь Рудик медведь напал 28 июня 2019 года.

— Я пошла за грибами, собирала лисички и даже не думала, что кого-то встречу. Я прожила здесь всю жизнь, ходила в этот лес, который практически рядом с дорогой, и никогда такого не было, — рассказала собеседница.

По ее словам, медведица с тремя медвежатами возникла перед ней внезапно.

— Поднимаю глаза, и метрах в трех от меня идет медведица с тремя медвежатами. Что делать? Бежать куда-то бесполезно. Остановилась, испугалась так, что онемела поначалу, — объяснила Любовь Ивановна.

Но женщина успела повернуться спиной к зверю, уже вставшему на задние лапы и поднявшему передние, чтобы нападать.

— Увидела поднятые лапы с когтями и раскрытую пасть. Она меня повалила на землю, начала кусать за плечо, драть руки, ноги, лежала на мне, — вспоминает женщина.

Любовь Ивановна считает, что, если бы она не опомнилась и не стала кричать, то медведица бы ее прикончила.

— Я стала кричать. И кричала так, что, видимо, слышали в деревне. Медвежата испугались и побежали, за ними побежала и медведица. Если бы они не испугались моего крика, я бы уже с вами не разговаривала, — сказала она.

Теперь уже, рассказывая свою историю, Любовь улыбается и шутит, но повторяет, что было ужас как страшно.

Женщина вспоминает: когда поднялась с земли, увидела, что из плеча идет кровь.

— Сначала я была в шоке. Потом побежала через лес напрямую — к дороге, к дому. И когда зашла в комнату, только тогда меня начало колотить. Я осознала, что была в минуте от смерти, — говорит женщина.

По словам женщины, она пришла к соседке, та ей заклеила плечо пластырем, приехавший к этому времени из Лепеля сын отвез Любовь в больницу.

— Там мне оказали помощь, потом делали прививки, ставили капельницы. Пролежала в больнице неделю. Никому не пожелаю пережить то, что пережила тогда я, даже врагу. Встреча с медведем в лесу — это шок, — добавила женщина.

Она рассказала, что после ее случая местные жители долго не ходили в этот лес: боялись встретить медведей.

«Смотрю: из леса выскакиваете лохматое чудище»

Еще одну «медвежью» историю, которая могла закончиться трагедией, рассказал минчанин Евгений, который увлекается охотой.

Уже прошло несколько лет, но он хорошо помнит ту встречу с медведем. По его словам, все произошло во время загонной охоты на оленя в Логойском районе, на которую мужчина отправился с двумя охотничьими собаками.

— Одна из собак замолчала, я пошел по навигатору посмотреть, что случилось. В другой стороне начала лаять вторая собака. Смотрю: из леса выскакиваете лохматое чудище, но не кабан. И бросается на меня, — рассказал Евгений.

По его словам, это был взрослый, достаточно крупный медведь.

— В открытом раунде я остался жив, — шутит он, хотя тогда ему было не до шуток. — В тот момент я подумал, что пришла моя последняя минута. Вся жизнь пронеслась перед глазами, время остановилось.

По словам Евгения, его спасло то, что не очень далеко были другие охотники, а также лаяли собаки.

— Они спугнули зверя, он спрыгнул с меня и «почесал» в глубь леса. Каким-то образом удалось избежать смерти. Тот день, 24 ноября, я считаю вторым днем рождения, — сказал мужчина.

После схватки с медведем Евгения доставили в 10-ю клиническую больницу.

— Штопали меня в шесть рук. Когти у медведя большие, потому раны были серьезные. Да и рука была сломана: медведь прокусил руку и сломал зубами кость. От более серьезных травм, от смерти меня еще спасло то, что были морозы, одет я был тепло, — поделился минчанин.

Напомним, медведей в этом году начали часто замечать вблизи человеческого жилья практически по всей Беларуси, даже совсем рядом с Минском. Так, в начале августа несколько медведей вышли к людям из леса около Ждановичей, а в Нелидовичах кто-то бурой лапой разгромил пасеку. Видели медведя под Шабанами, а также вблизи Боровлян и деревни Марьяливо.

Часто медведи встречаются и в других регионах — то бродят под Быховом, то бегают вдоль трасс на Оршанщине или передвигаются по обочине под Лидой.

Общество охотников и рыболовов настаивает на начале отстрела медведей, которые сейчас занесены в Красную книгу, но ученые не торопятся с этим соглашаться.

Белорусских медведей специалисты считают не особо агрессивными по отношению к людям. К примеру, пять лет назад под Витебском медведь решил напасть только после того, как его погладили и вынесли варенье.

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