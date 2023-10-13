В национальном парке «Беловежская пуща» решили сделать ребрендинг 13.10.2023, 10:31

Фото: PhotopankPL / Shutterstock.com

Что изменится.

В национальном парке «Беловежская пуща» началась реконструкция въездной брамы, об этом сообщает информационный портал Каменецкого района. Но это лишь часть изменений, которые ожидают туристов.

Строители уже приступили к демонтажу старой конструкции. Новую въездную браму планируют установить к Новому году.

Фото: НП "Беловежская пуща"

Кроме того, на территоррии комплекса появятся два небольших магазинчика – они расположатся с левой стороны от входа. В планах – строительство инфоцентра и пункта проката. Правда, срок их появления не называется – все зависит от финансирования.

Напомним, что преображение этой территории ведется в рамках масштабного ребрендинга Беловежской пущи, начатого этим летом.

Увидеть зубра

В Беловежской пуще подсчитали зубров. Животных отслеживали «с помощью оптических средств наблюдения», а также фотографировали с квадрокоптера.

В итоге на начало года в Беловежской пуще насчитали 730 зубров – и это на 27 больше, чем в 2022-м. Причем тенденция к росту популяции наблюдается не первый год.

В зубровом поголовье парка, похоже, царит матриархат: там 374 самки и всего сотня самцов. Также учтены 153 особи молодняка (возрастом1,5–3,5 года) и 103 теленка.

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