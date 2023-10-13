«Лезут, как тараканы»: за Авдеевку вспыхнули новые жестоки бои 13.10.2023, 10:35

Россияне пытаются взять город в окружение.

Российские оккупанты пытаются взять Авдеевку в окружение, они сосредоточились на ударах с флангов с севера и с юга. В городе - тяжелая ситуация, продолжаются бои. Гуманитарную помощь и продукты питания в Авдеевку не поставляют, власти организовывают эвакуацию в перерывах между обстрелами.

Как рассказал начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в эфире марафона новостей, в городе уже четвертые сутки очень тяжелая ситуация. Враг усилил обстрелы, оккупанты пытаются продвигаться вперед с помощью бронированной техники, но украинские воины держат свои позиции.

«Четвертые сутки продолжаются бои. Ожесточенные и действительно без перерыва. И стрелковые бои, и артиллерийские дуэли. (Оккупанты − ред.) бьют из всего, что у них есть. Активно работает (вражеская − ред.) авиация. По Авдеевке − ночь очень горячая была. Несколько авиаракетных ударов было по самому городу. По позициям даже и не считали − их очень много − сотни обстрелов по позициям. Десятки за ночь по самому городу. Штурмы не прекращаются ни днем, ни ночью − (россияне − ред.) лезут, как тараканы, очень много. Вчера очень много было применения бронированной техники, (оккупанты − ред.) шли колоннами. Очень много у них и техники, и личного состава, привозят свежак», - рассказал Барабаш.

Глава военной администрации добавил, что оккупанты бьют не только по населенным пунктам на линии фронта, но по более тыловым. В частности, этой ночью обстреливали села Очеретинской общины. В результате один человек погиб, четверо - ранены, два человека - под завалами гражданских.

«Можно сказать, что люди погибли под завалами, просто физически мы не видим тел», − заявил Барабаш.

По его словам, сейчас очень затруднена логистика в Авдеевку. Власти прекратили поставки в город и гуманитарной помощи, и продуктов питания.

«Стараемся только обеспечивать эвакуацию. Если люди имеют желание и хотят уже ехать, то стараемся находить щели в этих обстрелах. Но в городе в принципе все есть − и продукты питания, и гигиена, и медицина. Есть в достаточном количестве и с резервом на несколько месяцев», − резюмировал Барабаш.

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