Могут ли повторить? Василий Головнин

13.10.2023, 10:51

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Эхо событий в Израиле докатилось и до Востока Азии.

Неожиданная, хорошо спланированная и невероятно массированная атака ХАМАС на Израиль вызвала крайне тревожную реакцию в Южной Корее и на Тайване, где заговорили о том, что и они могут подвергнуться такому же молниеносному нападению. В Сеуле об этом рассуждают не праздные конспирологи, а лица весьма официальные – министр обороны и руководство Объединенного комитета начальников штабов (Генштаба). На такую тему уже прошло обсуждение в Комиссии по обороне парламента Южной Кореи.

Представитель военного командования доложил там, что КНДР имеет возможности для внезапного нападения несопоставимо более мощные, чем располагал ХАМАС. Эта группировка уверяет, что за 20 минут выпустила по Израилю до 5 тысяч ракет различного типа. Израильтяне говорят, что на самом деле их было 2,2 тысячи, но это не отменяет объективного факта – массированные залпы заставили захлебнуться знаменитую израильскую систему ПРО «Железный купол».

В то же время КНДР не постоянной основе имеет у самой границы с капиталистическим Югом примерно 1 100 ракетных систем залпового огня большой дальности и крупных калибров, самоходных артиллерийских установок, дальнобойных гаубиц. По оценкам экспертов, они способны за час обрушить на зону Сеула до 16 тысяч ракет и снарядов. Шестнадцать тысяч! Это и есть пресловутое «море огня», о котором так любят говорить в Пхеньяне.

По точности и мощи своих ракетно-артиллерийских возможностей КНДР на порядки превосходит ХАМАС. В Южной Корее, кстати, для защиты от этой угрозы планировали развернуть в 2026 году свою версию противоракетного «Железного купола». Однако сейчас эти планы будут пересмотрены и модернизированы с учетом опыта событий в Израиле.

КНДР, по данным министерства обороны Южной Кореи, имеет также самые крупные в мире соединения спецназа – их численность оценивают примерно в 200 тысяч человек. Даже если цифра завышена, то все равно ясно, что речь идет о весьма внушительном потенциале. Задача этих хорошо подготовленных бойцов – прорыв на территорию Юга, убийства важных лиц, разрушение административного аппарата и систем управления, уничтожение инфраструктуры, оккупация определенных районов с захватом заложников. Планируются одновременные высадки десантов с воздуха и с моря с применением вертолетов, планеров, судов на воздушной подушке.

В Сеуле теперь заговорили об ограниченности их разведывательных возможностей по слежению за подготовкой возможного прорыва. Там опасаются повторения фатального провала израильских спецслужб, которые проворонили действия ХАМАС перед началом внезапной атаки. В связи с этим министр обороны Южной Кореи уже заявил о необходимости изучить вопрос об отмене принятого в 2018 году соглашения с КНДР, которое существенно сковывает разведывательные ресурсы Юга.

Настроенная на сотрудничество с Севером прежняя лево-националистическая администрация Южной Кореи в рамках своей политики «солнечного тепла» в отношении Пхеньяна согласилась на создание у линии разграничения зон, где запрещены военные учения, стрельбы и полеты авиации. В Сеуле теперь предупреждают, что именно эти районы могут стать базами молниеносного удара на Югу, за которыми нельзя следить с воздуха. Однако против отмены соглашения выступает оппозиция – она против нагнетания напряженности.

На Тайване министерство обороны сегодня создало группу по изучению ситуации с неожиданной атакой ХАМАС и реакцией на нее Израиля. Там в первую очередь намерены подумать об усилении своих разведывательных возможностей для того, что не быть застигнутыми врасплох.

Короче, эхо кровавых событий в Израиле докатилось и до Востока Азии, где вызвало весьма тревожный отклик. Думаю, вожди ХАМАС вряд ли рассчитывали на такой эффект от своей акции, ставшей, тем не менее. потрясением глобального масштаба.

Василий Головнин, t.me

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