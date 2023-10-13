Израильские военные проучили владельца пиццерии за циничную рекламу с заложницей ХАМАС 13.10.2023, 11:12

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Реакция на издевательство над пожилой женщиной, пережившей Холокост, была быстрой.

Владелец Asour Pizza, проживающий на Западном берегу реки Иордан, решил быть «креативным» и на фоне событий от 7 октября опубликовал в Сети новую рекламу своего заведения.

«Пиццерия в палестинской деревне Хавара использовала в издевательской рекламе фото пожилой женщины, пережившей Холокост, похищенной ХАМАСом 7 октября», — сообщают «Детали».

Ночью с 12 на 13 октября заведение снесли армейским бульдозером, при поддержке сил ЦАХАЛа.

Правительственные чиновники заявили после операции: «Это обескураживающий сигнал для сторонников ХАМАСа на Западном Берегу. Пожилая женщина, пережившая Холокост, была похищена ХАМАСом во время атаки 7 октября. Пока неизвестно, в каком состоянии она находится».

Известно, что израильские военнослужащие не только уничтожили само заведение, но и задержали ее владельца.

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