В Гомеле молодожены разобрали на металлолом целую заправку 3 13.10.2023, 11:13

4,072

Муж пилил, жена стояла «на стреме».

Молодые супруги в Гомеле практически целиком сдали на металлолом заброшенную заправку, потому что терпели нужду и хотели заработать. После приговора суда их материальное положение еще больше ухудшилось, пишет портал «Белка» со ссылкой на прокуратуру.

Весной 26-летний гомельчанин заприметил заброшенную АЗС на окраине города и решил, что находящийся там металл может пригодиться. Своей задумкой он поделился с женой.

Впервые на дело пара вышла в начале марта. Роли распределили заранее: мужчина демонтировал и пилил конструкции, а его жена следила за обстановкой вокруг.

Первый улов выдался приличный — 520 кг металлолома. Добычу погрузили в грузовое такси и обменяли на деньги в заготовительном пункте.

После удачной сделки супруги ходили на территорию АЗС, как на работу. А с предприятия постепенно исчезали все имеющиеся там металлические конструкции: двери, перекрытия, лестницы.

Бизнес закончился в последний день марта — мужа и жену на месте преступления задержали сотрудники милиции. Супруги объяснили, что им не хватало денег и они хотели заработать.

Следствие установило, что всего обвиняемые украли металла на сумму чуть более 850 рублей. Вернуть придется больше.

Суд признал молодых людей виновными в краже. Мужчине назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 2 года без направления в исправительное учреждение открытого типа («домашней химии»). Его супруга должна выплатить штраф в размере 1110 рублей, рассказали в прокуратуре.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».