«Нас выбили»: российские военные запаниковали из-за поражения под Авдеевкой 1 13.10.2023, 11:20

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ВСУ разгромили оккупантов во время штурма терриконов.

У российских оккупантов начались серьезные проблемы с наступлением на Авдеевском направлении.

Об этом утром 13 октября написал в Telegram российский оккупант Егор Гузенко (Тринадцатый), передает dialog.ua.

Он пожаловался, что попытка захватить терриконы под Авдеевкой провалилась. ВСУ отбросили оттуда российские войска.

«По состоянию на 8 утра наших с Авдеевского террикона выбили, сейчас там противник. Идут тяжелые бои», - написал Гузенко.

Он отметил, что это стратегически важная высота на Авдеевском направлении.

«Это насыпь, искусственная возвышенность (отвал), образующаяся в процессе выработки шахт. По сути, это высота в степи, с которой все видно, даже невооруженным глазом», - пишет оккупант.

Отметим, что российская армия ведет наступление на Авдеевском направлении последние пару дней.

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