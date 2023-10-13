«Дзе мы, там і святло». J: Морс представил новую песню о том, что дает белорусам надежду 13.10.2023, 11:28

архивное фото ultramusic.com

Музыканты рассказали о новой композиции.

Белорусская группа J:Морс, которая после начала войны в Украине отправилась в эмиграцию, представила новый сингл «Святло» о том, как не потерять надежду из-за всего происходящего. Клип появился на YouTube-канале группы, пишет zerkalo.io.

Автор музыки и текста на белорусском языке — лидер группы Владимир Пугач. В песне есть строки:

«Не згубіць надзею,

Не забыцца б, хто мы,

Не забыцца —

Дзе мы, там і святло».

«Усё, што нас атачае, усё, што нас стварае, усё, што не дае сказаць „стоп“ — гэта нашы родныя, сябры, каханне, вера і надзея. Усё гэта пакідае ўнутры нас святло. І дзе б мы ні знаходзіліся, куды б нас не кідаў лёс, мы ніколі не застаемся сам на сам з цемрай, бо дзе мы, там і святло», — говорят о новой композиции музыканты.

В 2021 году J:Морс попал в черный список исполнителей, которым фактически запрещено выступать в Беларуси. В 2022-м после начала войны группа уехала из страны и дает концерты за границей.

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