Москва опасается: что стоит за визитом Путина в Кыргызстан 1 13.10.2023, 11:38

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Контроль над Центральной Азией переходит к Пекину.

Президент РФ Владимир Путин впервые после выдачи ордера на арест МУС поехал за границу. Он посетил Кыргызстан, где встретился президентом страны.

Этот визит может быть больше картинкой непосредственно для внутренней аудитории. Об этом в разговоре «24 каналу» заявил российский правозащитник Марк Фейгин.

«Нужно было показать, что он проявляет некую дипломатическую активность. Я думаю, у них есть график этой активности – туда поехал, сюда поехал. Вот в Китай собирается в ответ на визит Си Цзиньпина», – отметил Фейгин.

То, что это пустой визит и просто картинка дипломатической активности свидетельствует то, что Кыргызстану нечего дать России, отметил правозащитник. А страна-агрессор сейчас крайне нуждается в оружии.

«Россия в настоящем состоянии всегда с протянутой рукой», – иронически подчеркнул он.

Также Путин, возможно, хотел таким образом продемонстрировать, что все еще имеет контроль над странами Центральной Азии. Но его уже не сравнить с начала полномасштабной войны.

«Контроль теряется и переходит он к Пекину. Центральная Азия сделала свой выбор – она двигается в сторону китаецентричности. И Москва ее опасаются», – объяснил Фейгин.

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