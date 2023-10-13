«Это были звери, которые несколько часов резали детей на глазах у матерей» 13.10.2023, 12:03

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Волонтер рассказал об увиденном в кибуце на границе с Газой.

Волонтер Максим Бродский рассказал об увиденном в кибуце на границе с Газой.

Волонтер через три дня после террористической вылазки побывал в кибуце Беэри — там, где в субботу произошла страшная трагедия. Своими впечатлениями он поделился в эфире Ходорковский Live.

Сайт Charter97.org приводит некоторые цитаты из интервью:

«Это был даже не теракт, где смертник покончил жизнь самоубийством. Это были звери, которые пришли убивать. Несколько часов они резали детей на глазах у матерей, сжигали дома».

«Мы даже не публикуем кадры отсюда — настолько они ужасны».

«Резня в Беэри для Израиля сопоставима с терактом 11 сентября в США. Известно о 1300 погибших среди гражданских и 200 — среди военных. Это колоссальные цифры для Израиля, население которого составляет всего 9,4 млн человек».

«Враг недооценил еврейский народ. Мы всегда солидарны и сплочены во время внешних проблем. Враг думал, что раздор между правыми и левыми нас ослабил, но ошибся. Мы — один народ»

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