Синоптики обещают белорусам теплые выходные
- 13.10.2023, 12:11
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Но не всем.
Предстоящие выходные будут теплыми и в меру ненастными, передает pogoda.by.
В субботу будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Днем в отдельных районах возможны грозы.
Температура воздуха минимальная ночью +4…+10°С. Днем по западу воздух прогреется до +14°С, по северо-востоку — до +16°С. А вот жителям южных регионов страны синоптики обещают до +25°С.
В воскресенье будет также облачно с прояснениями. Ночью на большей части территории, днем местами по стране ожидаются кратковременные дожди.
Максимальная температура воздуха днем будет +9…+16°С.
Прогноз погоды на 13 октября по городам:
Минск: Переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха +12..+14°C. Ветер юго-западный, 4-9 м/с.
Брест: Переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха +16..+18°C. Ветер юго-западный, 4-9 м/с.
Витебск: Переменная облачность. Без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). Температура воздуха +12..+14°C. Ветер юго-западный, 4-9 м/с.
Гомель: Переменная облачность. Без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). Температура воздуха +13..+15°C. Ветер юго-западный, 4-9 м/с.
Гродно: Переменная облачность. Без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). Температура воздуха +14..+16°C. Ветер юго-западный, 4-9 м/с.
Могилев: Переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха +12..+14°C. Ветер юго-западный, 4-9 м/с.