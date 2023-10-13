Путин выдал франшизу Сергей Романов, planeta.press

13.10.2023, 12:29

6,260

Старые методички на новой бумаге.

Ну надо же, Путин призвал оставить в покое детей и женщин, которые страдают от нового витка арабо-израильского конфликта. Будто бы не Кремль бьет по гражданской инфраструктуре Украины. Отличная тема для разговоров на «Российской энергетической неделе». Это еще не вспоминаем то самое «мы выстроим женщин с детьми перед солдатами» в разгар процесса аннексии Крыма.

Хозяин Кремля даже назначил «виновного» в обострении на Ближнем Востоке. Им, как ни странно, оказались США. Это, без сомнения, Вашингтон формирует бригады террористов, которые не оставляют в покое тех же женщин и детей. Фантазия никогда не была сильной стороной Путина – и тут он решил не изобретать велосипед. Официальные и не очень российские спикеры всегда «зеркалили» сообщения украинской стороны. Вплоть до обвинений Киева в «спонсировании терроризма».

И вот Путин поднимает градус лжи и начинает «зеркалить» месседжи американцев, которые те озвучивали по поводу Украины. Пока осторожно, но рельсы, что называется, проложены. Российский диктатор с ордером от Гааги на лбу называет территории Палестины «оккупированными», не замечая огромного бревна в своем глазу.

Корнем зла главный по Кремлю называет не только США, но и «радикальных» израильтян. Идеально ложится в канву антисемитских выпадов в качестве общероссийского тренда. Подобным грешили как Сергей Лавров со своим «Гитлером-евреем», так и сам Путин, которому не дает покоя происхождение президента Украины Зеленского.

Россия раздала франшизы на терроризм. Как и в ХАМАС, так и в российской глубинке такая деятельность является единственным способом поправить свое материальное состояние. Хочешь помочь семье, можешь отправиться убивать или израильтян, или украинцев.

Путин также боится расширения географии конфликта. Как ни странно, не соврал. Израильская армия наносит удары по боевикам группировки «Хезболла». Бомбят и Сирию.

Только вот как тогда назвать нападение российской армии на Украину? Россия, атаковав своих восточных соседей, возбудила представителей Оси зла по всему миру. Даже если просто абстрагироваться от конспирологических (или нет?) теорий о «подарке» на путинский день рождения, то открытие этого ящика Пандоры выгодно России, чья армия увязла в Украине. А теперь какое смещение фокуса и необходимость раскладывать финансы по разным корзинам! Нестабильность, хаос, точки напряжения. Все, как любят Кремле.

Но Путин обвиняет Штаты. При том, «обвинение», версии президента РФ, строится на то, что Вашингтон хотел, чтобы арабы в Израиле жили лучше. Не жили богато – не стоило и начинать, иными словами.

Но обличение «виновного» происходит на «старых дровах». США – увлекшийся гегемон, который руками Израиля бомбит мирное население Палестины. Старые методички на новой бумаге.

И Путин все еще живет в мире, в котором война якобы способна заставить народонаселение забыть о всех экономических провалах. Жизнедеятельность террористов – тому подтверждение. Но вину в Москве нынче принято взваливать на Штаты и их «приспешников». И не важно: Украина это или Израиль. Всюду «нацистов» найдем.

Сергей Романов, planeta.press

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».