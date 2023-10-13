На границе с ЕС растут очереди из фур и легковушек 13.10.2023, 12:30

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Выезда из Беларуси ожидают почти 1500 большегрузов.

Почти 1500 большегрузов простаивают в очередях на выезд из Беларуси в Литву и Латвию. Об этом свидетельствуют данные мониторинга Госпогранкомитета.

По данным на 10.00 13 октября самая напряженная ситуация наблюдается в «Каменном Логе». Здесь выезда из Беларуси ожидают 710 фур. В «Беняконях» простаивает 420 большегрузов, в «Котловке» — 170, в «Привалке» — 120.

На латвийском направлении поспокойнее. В «Григоровщине» стоят 60 грузовиков.

В «Козловичах» на границе с Польшей — пусто.

Начали скапливаться очереди и легковых автомобилей, но пока ситуация не критичная. На литовском направлении в четырех пунктах пропуска стоят 190 легковушек. В «Бресте» (на границе с Польшей) — более 20. На границе с Латвией очередей не наблюдается.

Напомним, пограничная зона стала источником напряжения с 2021 года, когда Беларусь переправляла мигрантов с Ближнего Востока и Африки в Польшу и страны Балтии. Власти ЕС заявили, что это было сделано с целью создания хаоса и дестабилизации региона. Участники встречи призвали Минск вывести всех нелегальных мигрантов с приграничных территорий и вернуть их в страны, из которых они прибыли.

В середине августа Литва решила закрыть два из шести пунктов пропуска на границе с Беларусью, а Латвия объявила о мобилизации дополнительных сотрудников погранслужбы «в связи с быстро растущей гибридной угрозой на латвийско-белорусской государственной границе». «Мы готовы действовать единообразно, чтобы прийти на помощь, принимать решения — включая закрытие границы», — заявила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте.

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