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Украинский спецназ показал «отстрел» танков РФ на самом горячем участке фронта под Авдеевкой

  • 13.10.2023, 12:38
  • 5,152
Украинский спецназ показал «отстрел» танков РФ на самом горячем участке фронта под Авдеевкой

Мощное видео.

Под Авдеевкой, которую штурмует российская армия последние четыре дня, работают Силы спецопераций (ССО) ВСУ.

Они, используя ударные дроны, громят технику ВС РФ.

Кадры военные опубликовали 13 октября в Telegram.

ССО показали на видео итоги своей боевой работы за одни сутки. Бойцам удалось уничтожить восемь боевых бронемашин техники, в том числе 5 танков, боевую машину пехоты (БМП), бронетранспортер (БТР), а также броневик «Тигр».

Потери российской армии при этих ударах воины оценивают в десятки.

«На Авдеевском направлении противник активизировал наступательные действия. Но Силы обороны сорвали планы безумного врага, отбили все атаки и удержали позиции… Снова напоминаем оккупантам: даже не пытайтесь ступать на украинскую землю, она будет гореть под вашими ногами!» - заявили украинские воины.

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