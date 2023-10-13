Украинский спецназ показал «отстрел» танков РФ на самом горячем участке фронта под Авдеевкой 13.10.2023, 12:38

5,152

Мощное видео.

Под Авдеевкой, которую штурмует российская армия последние четыре дня, работают Силы спецопераций (ССО) ВСУ.

Они, используя ударные дроны, громят технику ВС РФ.

Кадры военные опубликовали 13 октября в Telegram.

ССО показали на видео итоги своей боевой работы за одни сутки. Бойцам удалось уничтожить восемь боевых бронемашин техники, в том числе 5 танков, боевую машину пехоты (БМП), бронетранспортер (БТР), а также броневик «Тигр».

Потери российской армии при этих ударах воины оценивают в десятки.

«На Авдеевском направлении противник активизировал наступательные действия. Но Силы обороны сорвали планы безумного врага, отбили все атаки и удержали позиции… Снова напоминаем оккупантам: даже не пытайтесь ступать на украинскую землю, она будет гореть под вашими ногами!» - заявили украинские воины.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».