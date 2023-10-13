Власти хотят ввести новшество по счетам в банках 13.10.2023, 13:04

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Оно затронет оставшихся в стране и, похоже, некоторых уехавших.

В Беларуси физлиц хотят обязать сообщать об открытии и закрытии счетов в иностранных банках. Это требование намерены прописать в Налоговом кодексе, пишет zerkalo.io.

Чиновники хотят ввести для физлиц обязанность сообщать об открытии или закрытии счета в банках или других кредитных организациях, которые находятся за пределами Беларуси. Эти данные, как планируется, надо будет передавать в налоговую.

Ранее такое требование уже существовало в Беларуси, однако было отменено. Сейчас такая обязанность есть только у юрлиц.

Как планируется, уведомлять об открытии и закрытии счетов в иностранных банках будут физлица-резиденты нашей страны. Для нерезидентов такое требование не намерены вводить. Но есть одно исключение.

«При этом физическое лицо, не являющееся налоговым резидентом Беларуси, не обязано сообщать об открытии счета в банке и иной кредитной организации за пределами Республики Беларусь, если полученные с использованием такого счета доходы не являются объектом налогообложения в Беларуси», — уточняется в законопроекте.

Какие конкретно доходы в таком случае подпадают под налогообложение в Беларуси, не уточняется.

Кого признают налоговым резидентом Беларуси?

В Министерстве по налогам и сборам поясняют, что налоговый резидент — это физлицо, которое находилось на территории Беларуси более 183 дней в календарном году. «Те, кто находился за пределами страны более 183 дней, не признаются налоговыми резидентами, — отмечают в МНС и добавляют, что есть важный момент: — Если человек за год ни в одной стране не прожил 183 дня (например, побыл по месяцу в каждой), но при этом он имеет гражданство Республики Беларусь, то он признается налоговым резидентом Беларуси по принципу гражданства и должен предоставить декларацию о доходах».

То есть выходит, что те, кто уехал из Беларуси и не признается налоговым резидентом ни одной из стран, считается таким резидентом нашей страны. Из законопроекта с изменениями в Налоговый кодекс следует, что такие люди, по всей видимости, должны будут уведомлять о счетах за границей.

Могут ли наши налоговики сами узнать о ваших счетах за границей?

У Беларуси заключены соглашения об избежании двойного налогообложения со странами более чем с 70 странами. Среди них — Польша, Литва. С Украиной, к примеру, такое соглашение перестало действовать.

В марте 2022 года чиновники прописали возможность приостановить действие таких соглашений со странами, которые ввели против Беларуси санкции.

Однако после начала войны в Украине некоторые западные страны отказались от обмена налоговой информацией с Беларусь и Россией. Среди них, к примеру, — Германия, Великобритания. С этими странами у Минска действовало двустороннее соглашение об избежании двойного налогообложения.

То есть вероятность, что белорусские налоговики узнают данные о банковских счетах конкретного человека в западных странах, направив соответствующий запрос своим зарубежным коллегам, сейчас не так высока.

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