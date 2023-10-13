В Минске назвали лучшие места для отдыха 13.10.2023, 13:19

Как выглядит топ-3.

Мингорисполком назвал лучшую новую зону отдыха в столице. Их обустроили в каждом районе и открыли летом и осенью.

Как сообщает «Минск-Новости», лучшей зоной стал экомаршрут «Клевая точка». Он проложен на берегу водохранилища «Лошица» со стороны переулка Корженевского. В оформлении зоны использована тема рыбалки.

Второе место присудили благоустройству Севастопольского парка. Здесь были сделаны несколько объектов.

Третье место у зоны «У водной глади», которая создана на берегу Слепянской водной системы в границах Детской железной дороги, и у экомаршрута в лесопарке на улице Ваупшасова.

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