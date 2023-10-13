Симоньян объяснила свои слова о ядерном взрыве над Сибирью и назвала себя «бабой-дурой» 4 13.10.2023, 13:46

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В исполнении звезды студии «Квартал 95».

Топ-пропагандистка России Маргарита Симоньян не так давно оскандалилась предложением организовать над Сибирью «термоядерный взрыв», а когда жители этого региона, мягко говоря, не оценили план опальной путинистки, то она поспешила «оправдаться» за свои слова. Рупорша Кремля появилась в эфире своего неадекватного коллеги Владимира Соловьева и принялась клясться, что ничего подобного не говорила, хотя в сети есть четкое видео с этими ее заявлениями. Мимо такого инфоповода не смог пройти известный украинский комик и пародист Юрий Великий.

Звезда студии «Квартал 95» перевоплотился в Симоньян, чтобы высмеять ее нелепые попытки отбелить репутацию. Соответствующее видео он разместил на своем одноименном YouTube-канале.

«Сегодня я хочу поставить жирную, как кожа на моем лице, точку в истории с термоядерным взрывом, о котором я никогда не говорила, но все нагло врут, что говорила. Якобы я предложила взорвать термобомберные ядра прямо над Сибирью. Во-первых, ну а где еще? Ну не над Москвой же, правильно? А во-вторых, это же полный бред. Такое мог предложить только умалишенный, неадекватный, глупый и потерявший связь с реальностью человек. Я понимаю, что подхожу по всем этим параметрам. Но ничего такого я не предлагала! Я не военный эксперт. Я же дура-баба в футболе ничего не понимаю. Также футболисты в дурах-бабах не разбираются. Поверьте, я знаю, о чем говорю – ко мне многие футболисты свои мячи подкатывали», – выдала «пропагандистка» в талантливом воплощении Великого.

«Симоньян» добавила, что все ее заявления о Сибири – это «слова одного очень умного человека». Якобы инженер-электроник убедил путинистку в том, что после ядерного взрыва над Сибирью «ничего страшного не будет».

«Ну что там может произойти? Это же Сибирь! Сибирские пельмени от этого расти не перестанут. Тунгусский метеоризм обратно не улетит. Мамин-Сибиряк папиным уж точно не станет. Морозы теплее не будут, а что будет – так это выйдет из строя вся радиоэлектроника. Вы не сможете послушать радио, вы не сможете посмотреть фильм «Приключения электроника», перестанет работать камера, которая меня постоянно полнит, как будто бы я бобра съела, этот телефон, на который мне ежедневно присылают новые методички с Кремля», – показал уровень интеллекта путинистки Великий через призму юмора.

Также комик высмеял тот факт, что Симоньян за счет ядерного взрыва над Сибирью мечтает вернуться в 1993 год, где, как подметил Великий в образе пропагандистки, россиян ждет рэкеты, бандитизм, «сахарные панталоны» – «сахар по талонам».

«И прекрасно же жили! Вместо туалетной бумаги – газеты. Вспомните, мы были самыми начитанными зас…ми. В буквальном смысле втирали в себя важную информацию», – метко иронизировал Великий.

Далее «Симоньян» порадовалась тому, что не будут работать планшеты, компьютеры и телевизоры. Однако вскоре ужаснулась: «Как это телевизоры не будут работать?! А во что россияне целыми днями пялиться будут? В холодильник что ли? Им же если отключить телевизор, они, не дай Бог, включат голову! И начнут думать о том, о чем думать категорически запрещено».

После этого осознания «пропагандистка» принялась истерить, что над Сибирью ничего взрывать нельзя. Она предложила Камчатку, но и после взрыва там, как оказалось, телевизор работать не будет. Тогда «дура-баба» усомнилась в том, что ее «умнейший» друг инженер-электроник достаточно компетентен. В конце концов «Симоньян» пришла к выводу, что общаться с умными людьми очень полезно, ведь после подобных скандальных заявлений всю вину и ответственность можно свалить на них.

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